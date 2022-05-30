19:54
30 Мая 2022 19:15
Тяжелое ранение получил офицер в Балхашском гарнизоне
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Состояние военнослужащего оценивается врачами как тяжелое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
«30 мая 2022 года в Балхашском гарнизоне в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием получил ранение офицер. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего по указанию министра обороны направлена специальная комиссия», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
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