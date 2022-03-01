Тяжелобольную пациентку спасли врачи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уки Мерсагатова в 63 года оказалась между жизнью и смертью. Летом женщина отказалась от вакцинации против КВИ, опираясь на свои убеждения и страхи перед прививкой. Надеялась, что коварный вирус обойдет ее стороной. Итог отказа от вакцины стал вполне предсказуемым. Пациентка оказалась в реанимации с тяжелым течением заболевания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Как говорят врачи, болезнь у пациентки развилась стремительно. На протяжении трёх недель все задействованные медики делали все от них зависящее.

«Болезнь осложнялась еще тем, что пациентка пожилого возраста, имела избыточный вес, сахарный диабет и высокое давление. Ввиду тяжелого состояния она была помещена в реанимацию, получала оперативное лечение. После стабилизации состояния, мы ее перевели в обычную палату. Там она уже получала кислородную терапию, другие виды лечения. Затем ее здоровой выписали домой», - рассказала врач Сапаргуль Бердешова-Абильдаева.

Сегодня благополучно выздоровевшая женщина благодарит весь медперсонал больницы за труд и работу по спасению ее жизни, за то, что она смогла вернуться к семье.

Как признается пациентка, она жива и находится рядом с родными благодаря врачам.

«Если бы не они, я бы так уже счастливо не продолжила жить. Лежа в больнице, боялась больше не увидеть лица своих родных. Спасибо всем врачам. Спасибо за то, что вылечили меня, и теперь я вновь могу быть со своей семьей!» - сказала Уки Мерсагатова.