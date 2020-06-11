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Тяжелобольного коронавирусом смогли вылечить павлодарские врачи

11 Июня 2020 11:55
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Тяжелобольного коронавирусом смогли вылечить павлодарские врачи

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Все девять выздоровевших от коронавируса пациентов в Павлодарской области - жители города Экибастуза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из числа выздоровевших - мужчины в возрасте от 28 до 67 лет, женщины в возрасте от 33 до 82 лет», - сообщили журналистам в пресс-службе акимата Павлодарской области со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области.

Положительные результаты на наличие коронавируса выявили 14 мая у мужчины, 1964 года рождения, 15 мая - у женщины, 1983 года рождения, 23 мая - у женщины, 1972 года рождения, 24 мая – у двух женщин, 1987 года рождения, у горожанки, 1938 года рождения, у мужчин 1984, 1992, 1953 годов рождения. Восемь случаев ранее были в близком контакте с подтверждёнными случаями КВИ.

«Стоит отметить по пациенту, 1964 года рождения, который госпитализирован 12 мая в городскую больницу города Экибастуза. Положительный результат на COVID-19 был от 12 мая, состояние данного пациента было тяжёлым, находился в реанимации, - отметили в облздраве. - После проведённой интенсивной терапии состояние пациента показало положительную динамику, был переведён в терапевтическое отделение. 10 июня выписан и находится на домашнем карантине».

Все пациенты выписаны 10 июня на основании контрольных тестов, в течение 14 дней они будут находиться на домашнем карантине под медицинским наблюдением.

В Павлодарской области 181 пациент выздоровел от коронавирусной инфекции.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Антон Гагарин

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