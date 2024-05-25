Тяжелоатлетку из Казахстана наградили серебряной медалью ОИ-2012

Анну Нурмухамбетову наградили серебряной медалью Олимпийских игр-2012. Торжественное вручение награды состоялось на юношеском чемпионате мира по легкой атлетике в Лиме (Перу), передает агентство Kazinform.

Как сообщили в НОК, на Олимпиаде в Лондоне казахстанка показала пятый результат в весовой категории до 69 килограммов. Однако после перепроверки было произведено перераспределение наград.

Так, Марина Шкерманкова и Дина Сазановец были уличены в использовании запрещенных препаратов. Впоследствии их результаты аннулировали, а Нурмухамбетова официально стала бронзовым призером ОИ-2012.

В 2020 году стало известно, что в пробе румынки Роксаны Кокош, которая в Лондоне стала второй, также были обнаружены следы допинга. Ее серебряную награду отозвали, а показанный в Лондоне результат был упразднен.

После нового перераспределения наград Анна Нурмухамбетова стала обладательницей «серебра» Игр-2012. «Бронза» отошла колумбийке Убальдине Вальес.