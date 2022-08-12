Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла «золото» Игр исламской солидарности
12 Августа 2022 23:03

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла «золото» Игр исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло выиграла медаль V Игр исламской солидарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Одна из самых прославленных тяжелоатлетов страны Зульфия Чиншанло стала чемпионкой Исламских игр. Практически сразу же вслед за триумфом Елены Шалыгиной в женской борьбе (65 кг, золотая награда), наша штангистка в весе до 59 кг Чиншанло, подняла на турецком помосте в общей сумме 220 кг (95-125).

Зульфия не смогла реализовать третью попытку в 130 кг, но даже при этом ее отрыв от ближайшей соперницы из Нигерии составляет 18 кг! Также на ее счету все «малые» медали соревнований. По правилам нынешних игр Исламской солидарности в общекомандный зачет идут награды выигранные в «рывке» и «толчке», — сообщили в пресс-службе Дирекции по развитию спорта.


Новости по теме
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности
Казахстанская гимнастка выиграла три медали на Играх исламской солидарности
Казахстанский пловец завоевал еще одно «золото» Исламских игр
Читайте также
Казахстан выиграл вторую медаль за день на чемпионате мира по борьбе
Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в США
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Спецзаседание Транспортного координационного комитета прошло в Стамбуле
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности
Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив