2 Мая 2022 13:49

Тяжелоатлетка Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Кызылорде прошёл чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике, где акмолинцы завоевали семь наград различного достоинства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Всего за награды боролись 217 спортсменов из 16 регионов страны. Медали были разыграны в десяти весовых категориях как в мужском, так и в женском первенстве.

Спортсмены Акмолинской области показали отличный результат в отдельных упражнениях.

«Карина Кузганбаева завоевала золотую медаль в рывке, тем самым стала трехкратным чемпионом Казахстана, и взяла «серебро» в упражнении «толчок». Алишер Байбуров стал вторым в рывке и установил рекорд страны среди юношей, также он занял третье место в толчке. Сразу две «бронзы» в рывке и в толчке завоевала Мира Ахметова. В рывке замкнул тройку лидеров Ислам Ильясов», - сообщила пресс-секретарь управления физкультуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.