Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Тяжелоатлетка из Казахстана выиграла «серебро» юношеского чемпионата Азии
22 Июля 2022 18:18

Тяжелоатлетка из Казахстана выиграла «серебро» юношеского чемпионата Азии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Тяжелоатлетка из Казахстана Надежда Ли выиграла медаль на чемпионате Азии в столице Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Федерации тяжелой атлетики Казахстана в Instagram.

Надежда Ли завоевала « серебро « на чемпионате Азии среди юношей и девушек до 17 лет в категории до 64 килограммов. В сумме двоеборья спортсменка подняла 184 (100+84) килограмма.

Ранее, 21 июля, другие казахстанские тяжелоатлеты Алина Колиушко в категории до 59 килограммов, Аружан Даулетова (71 килограмм) и Алексей Чуркин (73 килограммов) завоевали серебряные медали ташкентского первенства Азии.


Фото: instagram.com/wf_rk




Новости по теме
Казахстанец стал призером турнира по паранастольному теннису в Таиланде
Пресс-релиз: Тур де Франс-2022 — результаты исторического 18-го этапа
Гимн Казахстана впервые прозвучал на чемпионате мира по легкой атлетике
Читайте также
Казахстанец стал призером турнира по паранастольному теннису в Таиланде
Пресс-релиз: Тур де Франс-2022 — результаты исторического 18-го этапа
Гимн Казахстана впервые прозвучал на чемпионате мира по легкой атлетике
Определились первые победители чемпионата Казахстана по маунтинбайку
Теннисный турнир ATP 500 пройдет в Нур-Султане
Геннадия Головкина включили в табель о рангах суперсредней категории
«Астана» крупно проиграла в стартовом матче Лиги конференций
Юлия Путинцева проиграла во втором круге турнира в Палермо
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявили синоптики 22 июля в 12 регионах Казахстана
2 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
3 Пожар тушат на ТЭЦ-3 в Павлодаре
4 2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
5 Сибирская язва: 181 населенный пункт в Алматинской и Жетысуской областях - в зоне риска

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив