Тяжелоатлет Игорь Сон принес первое золото на международном чемпионате солидарности
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В первый соревновательный день шестого международного чемпионата солидарности по тяжелой атлетике в столице Узбекистана в весовой категории до 61 кг победу одержал Игорь Сон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.
Результат спортсмена 286 кг (130+156). Золотую медаль победителю вручил вице-президент международной федерации тяжелой атлетики, президент казахстанской федерации тяжелой атлетики Жанат Тусупбеков, который присутствовал на торжественной церемонии открытия 6 Международного Чемпионата солидарности.
2 место у Мухамада Анзила Бин Бидина из Малайзии с общим результатом 283 кг.
3 место занял Сейтжан Мирзаев (Туркменистан) 280 кг.
Чемпионат является квалификационным в преддверии олимпийских игр в Токио. Участие в турнире принимают спортсмены из 47 стран.
- Сборная Казахстана по хоккею проиграла Польше и не поедет на Олимпиаду-2022
- Юлия Галышева стала пятой в параллельном могуле на этапе Кубка мира
- Казахстанский боксер нокаутом в первом раунде выиграл очередной бой в США
- Элизабет Турсынбаева вошла в топ-10 лучших фигуристок мира
- Казахстанец взял «золото» на турнире по настольному теннису серии ITTF Challenge
- Дзюдоист Жансай Смагулов завоевал «серебро» на турнире Grand Slam в Париже
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана