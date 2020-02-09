Тяжелоатлет Игорь Сон принес первое золото на международном чемпионате солидарности

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В первый соревновательный день шестого международного чемпионата солидарности по тяжелой атлетике в столице Узбекистана в весовой категории до 61 кг победу одержал Игорь Сон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Результат спортсмена 286 кг (130+156). Золотую медаль победителю вручил вице-президент международной федерации тяжелой атлетики, президент казахстанской федерации тяжелой атлетики Жанат Тусупбеков, который присутствовал на торжественной церемонии открытия 6 Международного Чемпионата солидарности.

2 место у Мухамада Анзила Бин Бидина из Малайзии с общим результатом 283 кг.

3 место занял Сейтжан Мирзаев (Туркменистан) 280 кг.

Чемпионат является квалификационным в преддверии олимпийских игр в Токио. Участие в турнире принимают спортсмены из 47 стран.