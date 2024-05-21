Тяжелые формы ковида провоцируют самоуничтожение клеток легких

Американские молекулярные биологи выяснили, что тяжелые формы коронавирусной инфекции провоцируют массовую гибель клеток легких в результате запуска ферроптоза, одной из программ их самоуничтожения. Блокировка ферроптоза потенциально может защитить больных от смерти, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Данное открытие значительно улучшило наши представления о том, как коронавирус влияет на работу клеток тела человека. Мы надеемся, что это приведет к созданию новых методов борьбы с этим опасным для жизни вирусом, заражение которым в некоторых случаях приводит к смерти или к серьезному ухудшению в состоянии здоровья, — заявил профессор Колумбийского университета Брент Стокуэлл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие при изучении образцов тканей, которые были извлечены из легких пациентов, погибших в результате развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, а также при проведении опытов на сирийских хомячках, особенно уязвимых для развития COVID-19. Ученые проанализировали то, как менялась жизнедеятельность разных типов клеток органов дыхания при развитии повреждений, возникающих при заражении SARS-CoV-2.

Аналогичные замеры исследователи провели для альвеол, стенок сосудов и воздушных проходов, а также других компонентов легочной ткани пациентов, умерших в результате повреждений органов дыхания, не связанных с коронавирусной инфекцией. Биологи обнаружили, что в легких всех пациентов с тяжелыми формами COVID-19 присутствовало большое число клеток, погибших в результате запуска ферроптоза.

Последующие опыты и наблюдения показали, что реакция самоуничтожения запустилась в большом числе тканей легких в результате того, что заражение коронавирусом ведет к появлению сбоев в круговороте железа в организме больных. Как предполагают ученые, концентрация его ионов в органах дыхания могла резко вырасти в результате массовой гибели клеток крови, использующих железосодержащий гемоглобин для переноса кислорода.

Схожие результаты ученые получили в ходе опытов на хомячках, что указало на важную роль ферроптоза в развитии тяжелых форм ковида. Это позволяет использовать биомаркеры ферроптоза для быстрого выявления самых опасных случаев развития инфекции, а также указывает на то, что подавление этого процесса в клетках легких позволит значительно снизить вероятность гибели больных, подытожили исследователи.