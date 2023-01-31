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Тяжелая травма на производстве: столичные врачи спасли руку молодому парню

31 Января 2023, 09:11
Тяжелая травма на производстве: столичные врачи спасли руку молодому парню

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Врачи Городской многопрофильной больницы № 2 спасли руку молодому человеку, который получил травму на производстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

7 января пациент экстренно поступил в больницу с тяжелыми травмами. Правая рука у молодого человека была практически отделена на уровне верхней части плеча.

Операция проводилась двумя бригадами в два этапа. На первом этапе ангиохирурги сшивали сосуды для восстановления кровотока, вторым этапом травматологи сшили мышцы, нервы, сухожилия и кость.

«Операция длилась около пяти часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудисто-нервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку, и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно», - рассказал врач-ангиохирург Дастан Сабырұлы.

Сейчас пациент проходит курс реабилитации, врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки, оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик.

«Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация прошла гораздо быстрее. Все срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит», - сообщил врач травматолог Алимжан Дуйсенбаев.


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