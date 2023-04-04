Twitter заменил синюю птицу на логотипе на собаку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социальная сеть Twitter в понедельник заменила синюю птицу на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. Новый логотип отображается при просмотре страниц сайта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время неизвестно, внесено ли это изменение на постоянной основе. В блоге социальной сети, на странице поддержки Twitter, а также на странице владельца соцсети Илона Маска нет комментария по этому вопросу.

Как сообщает агентство Bloomberg, с момента внесения изменений стоимость Dogecoin на криптовалютной бирже Binance выросла на 30%.

Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin у себя в Twitter. Так, в начале апреля 2021 года он пообещал «отправить Dogecoin на Луну», а в мае пояснил, что его компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой. В январе 2022 года другая компания Маска - Tesla - объявила о приеме Dogecoin в качестве оплаты за некоторые выпускаемые ею товары.

В сентябре 2022 года группа инвесторов обвинила Маска и ряд его партнеров в намеренном завышении цены криптовалюты Dogecoin на 36 тысяч процентов в течение двух лет.