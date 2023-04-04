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    07:49, 04 Апрель 2023 | GMT +6

    Twitter заменил синюю птицу на логотипе на собаку

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    Фото: AP Photo/ Richard Drew
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социальная сеть Twitter в понедельник заменила синюю птицу на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin. Новый логотип отображается при просмотре страниц сайта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В настоящее время неизвестно, внесено ли это изменение на постоянной основе. В блоге социальной сети, на странице поддержки Twitter, а также на странице владельца соцсети Илона Маска нет комментария по этому вопросу.

    Как сообщает агентство Bloomberg, с момента внесения изменений стоимость Dogecoin на криптовалютной бирже Binance выросла на 30%.

    Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin у себя в Twitter. Так, в начале апреля 2021 года он пообещал «отправить Dogecoin на Луну», а в мае пояснил, что его компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой. В январе 2022 года другая компания Маска - Tesla - объявила о приеме Dogecoin в качестве оплаты за некоторые выпускаемые ею товары.

    В сентябре 2022 года группа инвесторов обвинила Маска и ряд его партнеров в намеренном завышении цены криптовалюты Dogecoin на 36 тысяч процентов в течение двух лет.


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