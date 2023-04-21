Twitter отказался от пометки «СМИ, связанное с государством»

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Социальная сеть Twitter отказалась от маркировки аккаунтов как «СМИ, связанных с государством», «СМИ, финансируемых государством». Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соцсеть больше не использует подобные маркировки для обозначения различных телеканалов и изданий. Отметки были убраны, в частности, с аккаунтов российских СМИ, в том числе ТАСС, RT.

Ранее телерадиовещательная корпорация «Би-би-си», телекомпания CBC, радио NPR и несколько французских средств массовой информации получили отметки как СМИ, «связанные с государством» или «финансируемые правительством». Многие издания выразили протест по этому поводу и прекратили обновлять свои аккаунты в социальной сети.