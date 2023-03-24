Twitter будет верифицировать аккаунты, связанные с проверенными организациями

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Аккаунты пользователей социальной сети Twitter будут автоматически получать отметку верификации в том случае, если они связаны с организацией, которая уже прошла проверку. Об этом в пятницу сообщил владелец соцсети Илон Маск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ТАСС.

«Аккаунт в Twitter любого человека, связанного с верифицированной организацией, верифицируется автоматически», - написал Маск в своем Twitter.

Также предприниматель опубликовал ссылку, пройдя по которой и зарегистрировавшись, за $7 в месяц можно получить голубую галочку верификации.

Платная верификация аккаунтов в Twitter под названием Twitter Blue отныне доступна для пользователей по всему миру. По словам Маска, подписка Twitter Blue позволяет пользователям соцсети получать синюю галочку в своих учетных записях, которая свидетельствует о подлинности их аккаунтов. Помимо этого, сообщалось, что обладатели данной подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, смогут размещать на своей странице видеозаписи большей длительности и получать ранний доступ к нововведениям. Кроме того, учетные записи с Twitter Blue будут показываться выше в поиске, при упоминаниях и в списках комментариев.

27 октября 2022 года Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. 6 ноября он объявил о намерении ввести платную верификацию аккаунтов в рамках подписки Twitter Blue. 10 ноября продажа подписки была приостановлена из-за роста числа фейковых аккаунтов, однако уже в декабре продажи Twitter Blue были возобновлены, но лишь для пользователей в Австралии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и США.