«Творение души и рук»: В Костанае проходит выставка художника-скульптора Баян Баталовой

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— В рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости Казахстана, в Костанае открылась выставка художника-скульптора Баян Баталовой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Развернулась выставка в холле Областной универсальной научной библиотеки им Л. Толстого. Как рассказала сотрудник библиотеки Ляззат Тулекова, в стенах учреждения выставки художника проводится уже не первый раз.

«Особенность сегодняшней выставки заключается в том, что она включила в себя все направления декоративно-прикладного искусства. Работы представлены по разным жанрам и техникам с соблюдением национально-культурных традиций: это творческая интерпретация традиций национальной культуры современными средствами, выполненные в различной технике, - плетение «Чи», картины из войлока и фетра, кожаные изделия, изящная керамика, папье-маше, квиллинг - дарят зрителям чувства радости и восхищения детской фантазией и мастерством», - рассказывает Л. Тулекова.

Стоит отметить, что каждая работа художницы – это диалог двух волшебников - художника и зрителя - в котором оживает внутренне обогащающее содержание произведения.

«Особенностью изобразительного искусства является способность не поучать людей, детей, а создавать для них прекрасный мир. Зачем поучать, если можно подарить ребёнку радостный и естественный ему мир сказки, приключений, путешествий, тайн и открытий? Именно такие, воспевающие вечные ценности, несут работы начинающих художников под руководством Б. Баталовой», - добавила Л. Тулекова.

На выставке были представлены не только работы самой Баян Баталовой, но и ее воспитанников - учащихся НИШ Костаная. Именно там она занимается обучением детей в качестве педагога дополнительного образования.

Стоит отметить, что имя талантливого художника-скульптора Баян Баталовой, работающей в области монументальной и станковой скульптуры, хорошо известно не только костанайцам, но и далеко за пределами области и республики.

Баян Баталова - Член Союза художников Республики Казахстан, Лауреат Премии акима области и Премии «Қазына» костанайского Клуба меценатов, постоянный участник выставок декоративного творчества, её скульптуры хорошо знакомы жителям города.