Творчество длиною в жизнь: 135 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского и общего для тюркских народов поэта Габдуллы Тукая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Татарский поэт Габдулла Тукай прожил недолго: всего 26 лет. Но за это время он издал около 30 томов стихов, одним из первых в Казани стал писать для детей и выпустил несколько трудов о татарском фольклоре. Благодаря Тукаю жители Татарстана познакомились с творчеством Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, многие его произведения стали основой для песен, а балет по поэме «Шурале» ставили на сцене Мариинского и Большого театров.

Габдулла Тукай родился в Татарстане, в деревне Кушлауч недалеко от Казани. Мальчику было пять месяцев, когда умер его отец, а через три года умерла и мать. Сначала будущего поэта передали в семью деда по материнской линии. Там еще одному ребенку были не рады. «Плакал — некому было утешить, — вспоминал позже поэт, — норовил приласкаться — некому было приголубить, хотел поесть, попить — некому пожалеть — все отталкивали да отпихивали». Дед с бабушкой не раз пытались устроить мальчика в приемную семью. В шесть лет Габдуллу забрал крестьянин из соседней деревни. Новая семья приняла мальчика хорошо, здесь его любили и растили как родного, обучили грамоте. Через три года его отыскала сестра отца, Газиза Усманова, и увезла к себе в Уральск.

В Уральске Габдуллу Тукая отдали в школу при мечети медресе «Мутыгия». Преподавал в нем имам и просветитель Мутыгулла Тухватуллин. Его дети, с которыми подружился Тукай, были воспитаны на европейский манер, одевались по светской моде и знали несколько языков. Их примеру последовал и Тукай — вскоре он владел арабским, персидским и турецким, изучил и русский, познакомился с западноевропейскими языками. В доме имама была богатая библиотека, причем духовник собирал не только богословские книги, но и художественную литературу, научные публикации. Вместе с учениками он выпускал рукописные газеты и журналы.

Когда произошла революция 1905 года, Тукаю было 19 лет. Он работал наборщиком в типографии своего друга, сына имама Камиля Тухватуллина. Вместе они начали выпускать первые в Уральске газеты и журналы на татарском языке: «Фикер» («Мысль»), «Уралец». На страницах этих газет появились первые революционные стихи Тукая.

В этом же году Тукай стал редактором журналов, которые выходили в типографии Камиля Тухватуллина, — «Эль-гаср-эль-джадида» («Новый век») и сатирического «Уклар» («Стрелы»). Тукай размещал на страницах новых изданий собственные произведения, переводы на татарский язык басен Ивана Крылова и стихов русских поэтов: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Алексея Кольцова. Вскоре о Габдулле Тукае узнали в Казани и Оренбурге.

В 1907 году Тукай закончил медресе «Мутыгия» и отправился в Казань. В столице Татарстана поэт продолжил выступать в газетах с эссе и фельетонами на актуальные темы — о важности образования, о национальной идее, отношениях с другими народами, о войнах, казнокрадстве чиновников и борьбе простых людей за свои права.

Габдулла Тукай выступал за реформу образования, говорил, что во всех медресе нужно давать светское образование, и оно должно быть доступно и мальчикам, и девочкам.

В 1907 году вышел в свет первый сборник поэта — «Стихотворения Габдуллы Тукая». Среди опубликованных произведений было стихотворение «Пара лошадей» о возвращении из Уральска в Казань, ода образованию «О перо!» и «Шурале» об Али-Батыре, девушке-птице Сюимбике и злом лесном духе Шурале.

Согласно истории второй родиной великого поэта стала казахская степь. Для нас является гордостью, что он вырос и возмужал именно на казахской земле и свои первые стихи он написал именно здесь и сформировался как личность.

Недавно состоялась встреча Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Президентом Татарстана Рустамом Минихановым.

В ходе этой встречи было принято решение о присвоении имени Габдуллы Тукая одной из улиц города Нур-Султана.

Отметим, что творчество поэта оказало влияние и на представителей казахской интеллигенции. Миржакип Дулатов, Султанмахмуд Торайгыров не только были знакомы с произведениями Тукая, но и переводили их на казахский язык.

Впервые стихи Габдуллы Тукая были переведены на казахский М. Дулатовым, С Торайгыровым, Е. Буйриным, Ж. Сыздыковым, Т. Абдрахмановым. Творчество поэта было изучено Мухтаром Ауэзовым, Сабитом Мукановым и другими.

Совсем недавно государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев выступил на Международной научно-практической конференции «Габдулла Тукай в культурном пространстве XX–XXI веков», организованной Академией наук РТ.

«Мы — люди счастливого поколения. С малых лет мы познали этот мир через стихи Тукая, воспринимали мир таким, как выразил его Тукай. «Нужно к делу приучаться с малых лет», «кончил дело — гуляй смело» и другие добрые наставления поэта, видимо, сами собой впитывались в наши юные души. Может быть, поэтому я всю жизнь боготворю Тукая», - отметил Минтимер Шаймиев.

Спикер добавил, что гениальный Тукай, возможно, из-за своей горькой судьбы, очень рано и очень глубоко постиг этот мир. Поэтому кажется, что он заранее подготовил ответы на судьбоносные вопросы.

«Безусловно, чтобы понять их, нужен жизненный опыт! Вспомним политические бури начала 90-х годов XX столетия. Думаю, в том, что мы не просто выжили в них, но и не сбились со своего пути, вышли закаленными, стали сильнее, есть огромная роль и Тукая. Мы благодарны нашим мудрым писателям, поэтам, ученым, которые смело выражали свою позицию не только на площадях, но и с официальных трибун.

Было отмечено, что 100-летие Тукая включено в календарь международных и всемирных праздников ЮНЕСКО. 1986 год по решению ЮНЕСКО был объявлен Годом Габдуллы Тукая.