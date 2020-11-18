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Творчество Димаша Кудайбергена хотят популяризировать в Венгрии

Автор:  
Малика Сафаргалиева
18 Ноября 2020, 07:27
Творчество Димаша Кудайбергена хотят популяризировать в Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Венгерский учитель музыки и музыкальный терапевт Габриэлла Наги опубликовала статью о казахстанском певце Димаше Кудайбергене в одном из самых крупных музыкальных изданий Венгрии «Zene», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Габриэлла Наги является автором публикации и большой поклонницей Димаша Кудайбергена. В комментарии для DimashNews Габриэлла рассказала, что планирует опубликовать в журнале серию статей о «казахском поющем феномене».

Первую публикацию автор посвятила краткой информации о певце и его знаменитом исполнении «S.O.S», которая для многих поклонников певца была первой песней, которую они услышали у Димаша.

«Димаш никогда не давал концерты в Венгрии, и сейчас о нем здесь знают немногие. Я планирую написать несколько статей в наш самый популярный музыкальный веб-журнал, надеясь тем самым поднять интерес венгерской аудитории к его творчеству», – поделилась Габриэлла.

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Венгерский музыкальный журнал «Zene» существует с 2009 года. И с тех пор обрел статус одного из самых известных и читаемых в стране. Основная цель издания – рассказывать читателю о главных событиях, как в венгерской, так и в мировой музыкальной индустрии.

В сети Facebook количество подписчиков журнала составляет более 65 тысяч человек, в сети Twitter их число превысило 14 тысяч.

Напомним, недавно композитор Игорь Крутой поделился со своими подписчиками в соцсетях приятной новостью - о подготовке совместно с Димашем Кудайбергеном к первой в условиях пандемии записи новой песни. Название новой песни «Я скучаю по тебе», стихи к этой песне написал соавтор и друг композитора Игорь Николаев.


Культура   Венгрия   Димаш Кудайберген  
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