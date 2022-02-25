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Творчество Ахмета Байтурсынова неразрывно связано с ценностями независимости – Ерлан Карин

25 Февраля 2022 13:20
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Творчество Ахмета Байтурсынова неразрывно связано с ценностями независимости – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Творчество и труд таких личностей как Ахмет Байтурсынов неразрывно связан с ценностями независимости. Такое мнение высказал Государственный секретарь РК Ерлан Карин на международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всем известно, что в начале XX века казахская интеллигенция, сплотившись выступила за независимость нашего народа. В этой борьбе Ахмет Байтурыснов вместе со своими спутниками Алиханом Букейханом, Миржакыпом Дулатом, Жакыпом Акбаевым стал лидером нации. Он выпустил поэтические сборники «Қырық мысал», «Маса», внес большой вклад в образование и повышение грамотности населения. Он был главным редактором газеты «Қазақ», ставшей голосом народа. Это лишь некоторые из его заслуг», - сказал Ерлан Карин.

Спикер добавил, что время, в котором жил Ахмет Байтурсынов, это целая эпоха.

«В сложный для нашего народа период они стали настоящими национальными деятелями. Они смогли привить не только современникам, но и всем последующим поколениям желание трудиться и бороться за страну», - добавил Ерлан Карин.

Напомним, сегодня начнётся торжественное открытие празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова.


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#Нур-Султан   #История Казахстана   #Юбилей   #Память   #Общество   #Ерлан Карин   #150-летие Ахмета Байтурсынова  
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Автор:

Серик Сабеков

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