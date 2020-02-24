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Творчество Абая презентовали в Эфиопии

24 Февраля 2020 09:39
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Творчество Абая презентовали в Эфиопии

АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В Университете Аддис-Абебы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню родного языка. Его участниками стали представители министерств науки и высшего образования, культуры, СМИ, научных и культурных кругов Эфиопии, а также дипломатического корпуса г. Аддис-Абебы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

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В программу мероприятия вошли выступления представителей разных стран, включая Казахстан. В рамках празднования в текущем году 175-летия со дня рождения великого казахского поэта Абая, коллектив Посольства Казахстана в Эфиопии презентовал его творчество и исполнил песню «Көзімнің қарасы» на казахском языке.

В рамках официальной части прозвучали приветственные слова министров культуры и науки Эфиопии, Президента Университета Аддис-Абебы, представителя ЮНЕСКО.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».

21 января в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.




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Ключевые слова: Культура, Абай,
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