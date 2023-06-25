Творческую лабораторию Makerspace открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Новое пространство - мастерскую Makerspace открыли в областной универсальной научной библиотеке имени Сактагана Баишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Makerspace Aktobe – это современная творческая лаборатория, в которой аудитория получит уникальную возможность работать с 3D-печатью и иным оборудованием для воплощения своих идей в робототехнике, электронике, занятий научными экспериментами и др. Все рабочее пространство Makerspace ориентировано на совместную работу, обучение, исследование и обмен идеями.

Здесь ребята будут заниматься робототехникой, инженерным и дизайнерским делом, компьютерной графикой, 3D-моделированием. Также будут проходить семинары и тренинги, мастер-классы по компьютерному кодированию, мастерству, пайке, робототехнике, переработке отходов, дизайну, научным экспериментам и другим темам. Все мероприятия и семинары будут доступными и бесплатными. Ожидается, что Makerspace станет местом притяжения для молодых изобретателей со всей области.

В его открытии приняли участие аким области Ералы Тугжанов, посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, управляющий директор Chevron Дерек Магнесс.

«Креативные индустрии имеют большое будущее, в этом нет никаких сомнений. Поэтому мы поддерживаем открытие подобных центров. IT-технологии давно перешагнули наш порог, и наши дети должны быть приобщены ко всем новым технологиям, всем современным разработкам. Креативный центр открыт с целью привлечения детей и молодежи, ведь это профориентация, возможность трудоустройства, а выбор у них должен быть всегда. Мы признательны всем, кто причастен к реализации проекта, направленного на поддержание творчества наших юных сограждан», - подчеркнул в своем выступлении Ералы Тугжанов.

Проект реализован при поддержке посольства США в Казахстане.

«Я рад творческому партнерству. 12 лет назад открылся американский уголок в этой библиотеке, который теперь срастется с Makerspace», - отметил посол Дэниел Розенблюм.