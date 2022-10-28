Творческое объединение Казаханимация создали в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28 октября отмечается Международный день анимации. В этом году казахстанской анимации исполнилось 55 лет. На базе киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова состоялось официальное открытие творческого объединения (ТО) «Казаханимация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Киностудии.

Первый отечественный мультфильм «Почему у ласточки хвост рожками» был снят в 1967 году киностудией «Казахфильм». Амен Хайдаров, выступивший режиссером-постановщиком данной картины, стал основоположником и первопроходцем казахской анимации. И в честь юбилейной даты на мероприятии присутствовали ветераны отечественной анимации: Тамара Муканова, Эрнст Бийсеитов, Гульмира Садыкова, Галина Дусенко, Абай Токшабаев, легенда казахского кинематографа Асанали Ашимов и многие другие отечественные деятели культуры, внесшие весомый вклад в развитие казахской мультипликации.

Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к Мемориалу Амена Хайдарова.

«В первую очередь, хотелось бы, искренне поздравить всех со столь значимой датой, а именно с 55-летим казахской анимации. Этот праздничный юбилей посвящается всем, кто не покладая рук, вносил бесценный вклад в наше общее дело, а также отдельно, от имени творческого объединения «Казаханимация» хотелось бы выразить нашу безмерную благодарность ветеранам и пионерам казахской анимации. Они неустанно трудились десятилетиями и мечтали о том, чтобы в независимом Казахстане снова возродилась анимационная отрасль», - сказал в приветственном выступлении руководитель ТО «Казаханимация» Жанибек Оразалы.

В рамках начала работы творческого объединения «Казаханимация» в течении трех месяцев были проведены мастер-классы от ведущих мировых специалистов в области анимации. На обучающих занятиях спикерами выступили ведущие специалисты из России, Франции и многих других стран, такие как: Константин Бронзит, Михаил Петрищев, Мария Корнилова, Эдвард Курчевский, Алексей Андреев, а также известные молодые казахстанские специалисты Адильбек Баян, Иван Ардашов и Маржан Жунисбек. За время проводимых мастер-классов, студенты и участники проекта посещали семинары, лекции и практические занятия зарубежных и казахстанских специалистов, перенимая их профессиональный опыт и знания.

На сегодня творческое объединение «Казаханимация» на конкурсной основе отобрало 20 сценариев из 167 заявленных, с крупных городов республики. Проекты включают в себя анимационные ролики продолжительностью 5 минут. Завершить мультипликационные картины планируют до конца текущего года. Благодаря этим проектам появится возможность обеспечить работой молодых талантов в области анимации.

В рамках официального открытия творческого объединения «Казаханимация» для воспитанников детского дома «Жанұя» состоялся показ анимационного мультфильма «Мұзбалақ».

«Обычно мы смотрим мультфильмы по телевизору, а еще на YouTube, там часто показывают «Машу и Медведь», «Фиксики», а иногда «Смешариков», но мне больше нравятся казахские мультфильмы, например: «Музбалак», «Батырлар жыры», «Алдар Көсе», - призналась Дина Болгынбаева.

Очередной инициативой творческого объединения «Казаханимация» стала возможность прохождения стажировки в иностранных компаниях. В начале ноября казахстанские специалисты для повышения квалификации в области анимации отправятся в зарубежные студии Турции, Франция, Польши и Испании.

Кроме того, за вклад в развитие казахской анимации ветераны и нынешнее поколение мультипликаторов были награждены благодарственными письмами от Министерства культуры и спорта РК.

За 55 лет было снято около двухсот мультфильмов и ожило более тридцати анимационных студий. В 2018 году была создана Ассоциация анимационных киностудий, которая, в свою очередь, проводит множество мероприятий, имеющих духовно-культурное значение. Среди них ежегодный Международный фестиваль Amen animation film festival. В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения Амена Хайдарова - отца казахского искусства анимационного кино. В преддверии столетнего юбилея творческое объединение «Казаханимация» по заказу Государственного центра поддержки национального кино работает над созданием короткометражного мультфильма «Дерево Амен аға».