12 Июля 2022 16:22

Творческое объединение «Казаханимация» создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При компании «Казахфильм» планируется создать творческое объединение «Казаханимация». Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на своей страничке в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялась встреча по созданию творческого объединения «Казаханимация». Как известно, воспитание подрастающего поколения тесно связано с анимацией. Не секрет, что сейчас наши дети постоянно смотрят иностранные продукты, которые часто противоречат нашему менталитету», - написал Даурен Абаев.

Министр добавил, что именно поэтому ведется работа по расширению выпуска отечественной продукции на основе наших национальных ценностей. Запуск работы Ассоциации «Казаханимация» по прямой инициативе Министерства культуры и спорта - прежде всего формирование новой системы поддержки национальной анимации.

«Безусловно, непросто сразу запустить масштабную работу. В первую очередь был организован конкурс сценариев анимационных пилотных проектов. В настоящее время создаем экспертный совет по подбору предлагаемых проектов. Также на встрече широко обсуждался вопрос стажировки отечественных специалистов по анимации в зарубежных компаниях. Сегодня, используя опыт зарубежных специалистов из нескольких ведущих анимационных студий мира, мы стремимся представить наши первые 10 пилотных проектов до конца года. Благодаря этим работам мы планируем повысить конкурентоспособность национальной анимации и запустить ее продукцию в крупный прокат. Нужно идти в ногу со временем, поддерживать нашу образованную и умелую креативную молодежь и создавать комфортное пространство для новых идей и инициатив. Верю, что мы будем выпускать качественный контент, удовлетворяющий спрос аудитории и поднимать казахстанскую анимацию на международный уровень», - подчеркнул Даурен Абаев.









Фото: www.gov.kz