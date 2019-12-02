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Творческий вечер Сарсенбая Хасенова прошел в Акмолинской области

2 Декабря 2019 15:45
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Творческий вечер Сарсенбая Хасенова прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 1 декабря в Акмолинской областной филармонии прошёл творческий вечер Сарсенбая Хасенова «Ән және поэзия». Мероприятие было посвящено празднованию Дня Первого Президента, передает МИА «Казинформ».

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В концертной программе приняли участие заслуженная артистка Казахстана - Газиза Жумекенова, талантливый молодой певец, лауреат республиканских смотров - Шынгыс Сарсенбай, деятели культуры- Мереке Бекмагамбетов и Гульжан Ахметова, исполнявшие песни под мелодию гармони Марата Бектасова.



Концерт был представлен в трёх частях. В первой части творчество было посвящено родным и священным местам Кокшетау и Бурабайского края. Вторая часть концерта артисты посвятили 175-летию Абая, 125-летию Сакена Сейфуллина и 80-летию Фаризы Онгарсыновой. В третьей части виртуозы музыки пели о лирике и красоте.

Сарсенбай Хасенов любим кокшетауской публикой. Представляя фольклорное наследие казахского народа, музыкант всегда подходит к исполнению каждого произведения с особым трепетом и душой. Поэтому это мероприятие - своего рода праздник для ценителей народного творчества. По словам самого Сарсенбая Хасенова, его творчество находится в постоянном поиске и движении новых вдохновляющих идей и музыкальных новинок. Его уникальный голос, а также виртуозная игра на домбре - это яркий пример для молодого поколения, передающий бесценный опыт песенного искусства.

Зрители и участники творческого вечера вместе напевали всеми любимые и знакомые хиты.

В конце вечера гости мероприятия высказали свои тёплые пожелания артистам, а также выразили надежды на продолжение подобных творческих встреч с традиционными музыкантами.

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Ключевые слова: Культура,
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