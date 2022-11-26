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Творческий вечер с участием казахстанских артистов прошел в Москве

26 Ноября 2022, 16:18
Творческий вечер с участием казахстанских артистов прошел в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве на сцене Московского дома национальностей прошел творческий вечер «Мелодия дружбы», посвященный межкультурному сотрудничеству Казахстана и России, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Главной героиней музыкального представления выступила молодая оперная певица, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Айгерим Темирбаева, которая исполнила произведения казахской, русской и итальянской классики - знакомые нашему слушателю партии из известных опер, а также лирические и эстрадные песни.

Как рассказала организатор концерта, специалист по жанрам творчества отдела культурно-просветительской работы и межрегионального культурного сотрудничества Московского дома национальностей Гульнара Исакова, целью мероприятия является укрепление дружеских связей между народами Казахстана и России.

«Яркая, насыщенная по красоте программа позволит ближе познакомиться с казахской, русской и итальянской музыкальными культурами и творческим талантом исполнителей. Это праздник, который подарит всем радость и красоту, праздничное настроение и встречу с творчеством Айгерим Темирбаевой и ее коллег», - сказала Гульнара Исакова.

Также на концерте в качестве приглашенных гостей выступили концертмейстер РАМ имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Елена Минько - фортепиано и наша соотечественница – скрипачка, ученица РАМ имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Диана Шаимкулова, в исполнении которых прозвучали шедевры мировой классики.

Гости мероприятия отметили профессионализм отечественных артистов, высоко оценив мастерство исполнения. Концерт завершился восторженными овациями взыскательной московской публики.


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