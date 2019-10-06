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Творческий вечер памяти поэта Нуралы Ажигалиева прошел в Атырау

6 Октября 2019 16:40
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Творческий вечер памяти поэта Нуралы Ажигалиева прошел в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошел творческий вечер памяти поэта Нуралы Ажигалиева «Жырым менің – жанарым елге қарар». Он был посвящен 80-летию лауреата республиканской премии имени Махамбета, почетного гражданина Исатайского района Нуралы Ажигалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В вечере памяти приняли друзья и соратники поэта, общественные деятели, писатели и поэты.

Они поделились воспоминаниями о жизни и творчестве поэта. Состоялась презентация сборника песен. Артистами Академического драматического театра имени Махамбета Утемисова была представлена театрализованная постановка.
Нуралы Ажигалиев - уроженец Атырауской области. Работал первым секретарем Ембинского районного комсомольского комитета Атырауской области, трудился в областных и районных газетах. Занимал пост главного редактора журнала «Нарын». Автор сборников «Жаңғырығы жанымның», «Тағдырым осы таңдаған».




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Ключевые слова: Атырауская область, Культура,
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Автор:

А. Соколов

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