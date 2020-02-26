Творческий вечер известного теледокументалиста Гульжибек Бекмухамедовой прошел в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На днях в городском концертном зале Костаная состоялся творческий вечер известного теледокументалиста Гульжибек Бекмухамедовой, автора большого цикла телеочерков, фильмов о родине и её замечательных людях, передает МИА «Казинформ».

За 40 лет творческой деятельности создано около 50 документальных телепроектов - уникальных человеческих историй с философским осмысливанием предметов и явлений. Произведения автора не раз оценивались по высшему баллу на областных и республиканских творческих конкурсах. Два документальных фильма - «Президент, как отражение наших мыслей» и «Камшат Доненбаева. Я пришла к тебе, поле!..» - вошли в коллекцию Фонда Первого Президента РК.

Поздравить юбиляра собрался большой круг общественности: руководители региона, ветераны, работники культуры, образования, медицины, силовых ведомств, вузовская молодёжь.

Выступавшие, а это заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, председатель областного Совета ветеранов Кенжебек Укин, депутат Мажилиса Парламента РК четвертого созыва Валерий Вишниченко, учёный-генетик с мировым именем Айгуль Абугалиева, книгоиздатель, однокурсница Г. Бекмухамедовой Валентина Захарченко, выдающийся спортсмен и тренер, руководитель Федерации национального спорта «Жекпе- жек» Сабыржан Махметов, а также видный организатор сельхозпроизводства, генеральный директор агрофирмы «Диевская» Олег Даниленко, приславший видеопоздравление из-за рубежа, были едины во мнении, что за многие годы плодотворной работы талантливым сценаристом создан большой творческий арсенал, ставший достоянием отечественной истории.

Её авторские работы, транслирующиеся по телеэфиру, а также широко использующиеся при проведении тематических мероприятий работниками образования, культуры, государственными органами, активно пополняющие фонды музеев, библиотек, архивов несут в себе мощный заряд гражданственности и патриотизма. С точки зрения формирования общественного мнения их значение в современном мире, раздираемом противоречиями, абсолютно бесценно.

Чествование талантливого сценариста и режиссёра проходило в тёплой, сердечной обстановке. Мастера сцены посвятили Гульжибек Баекеновне свои лучшие концертные номера.

В конце мероприятия под сводами концертного зала было озвучено поступившее сообщение из Алматы от президента Академии журналистики Казахстана профессора Сагымбая Козыбаева о том, что накануне юбилея мэтры широко известного медиасообщества приняли решение принять мастера отечественной теледокументалистики Почётного журналиста Казахстана Гульжибек Бекмухамедову в члены республиканской академии журналистики.

Эту новость присутствующие в зале встретили дружными аплодисментами.

Фото Е. Бекмухамедова и В. Феклистова