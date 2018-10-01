Творческий вечер Гайсагали Сейтака прошел в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанском университете имени Махамбета Утемисова прошел творческий вечер члена Союза писателей Казахстана, лауреата премии им. Т. Айбергенова, поэта, журналиста, выпускника этого вуза Гайсагали Сейтака. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной традицией нашего вуза является то, что он никогда не прерывает связь со своими выпусниками. Ректор университета Нурлан Сергалиев перед встречей выразил огромный почет поэту, поздравил с юбилеем и подарил ему чапан. Глава учреждения отметил, что такие личности, как Гайсагали Сейтак являются гордостью университета», ­- говорится в пресс-релизе.

Магистрантка 2 курса специальности «Казахский язык и литература» университета Амангельды Гульжанат в своем докладе на научной основе провела анализ творчества поэта и уделила огромное внимание исторической личности, о которой говорится в стихах поэта. Присутствующие не ограничились только творчеством поэта, но и отметили внесенный вклад Гайсагали Самиголлаулы в журналистику региона. Гость вечера, доктор исторических наук Жанабек Жаксыгалиев выступил с речью о феномене «происхождение и корень», встречающемся в произведениях поэта.







Отметим, Гайсагали Сейтак - автор поэтических сборников «Карлыгаш», «Мандай», «Аман бол, атамекенім», «Нарынның нар ұлдары», «Ай-арудың алқасы», «Тек пен тамыр», «Жақыным менің - жалпақ ел».

Гайсагали Байтак с 2000 года является собственным корреспондентом МИА «Казинформ» в Западно-Казахстанской области.









Автор: Қанат Мәметқазыұлы

Перевод: Сабина Биржанкызы