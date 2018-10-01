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Творческий вечер Гайсагали Сейтака прошел в Уральске

18 Октября 2018 10:50 82
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Творческий вечер Гайсагали Сейтака прошел в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанском университете имени Махамбета Утемисова прошел творческий вечер  члена Союза писателей Казахстана, лауреата премии им. Т. Айбергенова, поэта, журналиста, выпускника этого вуза Гайсагали Сейтака. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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 «Главной традицией нашего вуза является то, что он никогда не прерывает связь со своими выпусниками. Ректор университета Нурлан Сергалиев перед встречей выразил огромный почет поэту, поздравил с юбилеем и подарил ему чапан. Глава учреждения отметил, что такие личности, как Гайсагали Сейтак являются гордостью университета», ­- говорится в пресс-релизе.

Магистрантка 2 курса специальности «Казахский язык и литература» университета Амангельды Гульжанат в своем докладе на научной основе провела анализ творчества поэта и уделила огромное внимание исторической личности, о которой говорится в стихах поэта. Присутствующие не ограничились только творчеством поэта, но и отметили внесенный вклад Гайсагали Самиголлаулы в журналистику региона. Гость вечера, доктор исторических наук Жанабек Жаксыгалиев выступил с речью о феномене «происхождение и корень», встречающемся в произведениях поэта.


Творческий вечер Гайсагали Сейтака прошел в Уральске

Отметим, Гайсагали Сейтак - автор поэтических сборников «Карлыгаш», «Мандай», «Аман бол, атамекенім», «Нарынның нар ұлдары», «Ай-арудың алқасы», «Тек пен тамыр», «Жақыным менің - жалпақ ел».

Гайсагали Байтак с 2000 года является собственным корреспондентом МИА «Казинформ» в Западно-Казахстанской области.


Творческий вечер Гайсагали Сейтака прошел в Уральске
Творческий вечер Гайсагали Сейтака прошел в Уральске

 

Автор: Қанат Мәметқазыұлы

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Культура, Западно-Казахстанская область,
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