Творческий потенциал казахстанских детей помогает раскрыть известный режиссер

В Алматы состоялся показ документального фильма и клипов, снятых по итогу второго сезона проекта «Кел, балалар, оқылық!».

Это образовательно-профориентационный проект для школьников, в рамках которого режиссер Куаныш Бейсеков проводит мастер-классы детям из разных регионов страны, по творческим специальностям.

В первом сезоне проекта, реализованным для сельских детей Алматинской области, учились режиссуре, актерскому и операторскому мастерству, а по итогам курса дети сами сняли клип для известной певицы Еңлік. В этот раз «экзаменом» для школьников стала работа с известным вайнером Zheka_Fatbelly.

https://www.youtube.com/watch?v=154ACQFhReA&ab_channel=Yelim-aiEducation

«Я со своей съемочной группой разъезжаю по регионам и аулам именно с целью раскрытия творческого потенциала у детишек. Для того, чтобы, во-первых, показать, что они могут связать свою жизнь с той или иной творческой профессией: режиссура, сценография, танец, музыка, вокал и так далее. А, во-вторых, чтобы вовлечь детей в совместную творческую работу в этнографической, исторической области, или, как в этом проекте, где мы взяли за основу казахскую мифологию», - говорит режиссер и участник шоу «Ирина Кайратовна» Куаныш Бейсеков.

Во втором сезоне дети учились ставить постановки в театре теней. Этот необычный для казахстанского зрителя жанр решили показать с помощью казахской мифологии.

«Мы берем контент из любой сферы, где можем привить детям уважение и любовь к национальной культуре и истории. Замысел еще и в том, что за неделю реализации проекта в регионах и аулах, мы обучаем детей азам творческих профессий. Они полностью вовлечены в ремесло, в творческий и рабочий процессы. И мы вместе по завершении проекта создаем видео, фильмы и музыкальный контент, где показываем все этапы мастер-класса от подготовки, до последнего дня съемок», - объяснил К. Бейсеков.

Проект реализован при поддержке Jusan Bank.

Как отмечает директор департамента маркетинга банка Дана Дюйсекова, это уже второй сезон проекта, далее будет новый регион.

«Наша цель – вдохновлять детей из аулов и небольших городов, расширять границы их возможностей. Важно показать детям, что они могут добиться всего, потому что у каждого ребенка есть потенциал и мечта, а мы можем помочь ее осуществить. У нас не зря слоган такой: «Мы верим в каждого, верим в тебя». Мы поддерживаем проекты, связанные с образованием детей и развитием креативной экономики. Важно отметить, что дети, принявшие участие в совместном с Куанышем Бейсековым замысле, сами придумали сценарий, мастерили декорации, режиссировали и играли», - рассказала Дана Дюйсекова.

Она подчеркнула, что первый проект «Кел, балалар, оқылық» в Алматинской области, произвел фурор и получил волну обратной связи как от детей, так и от лидеров мнения.

«Мы поняли, что таким образом можем позитивно влиять на развитие нашего общества. Пришло понимание, что образовательные проекты необходимо делать на постоянной основе. У нашего банка есть также проект Persona J. Мы каждый месяц выбираем значимых в Казахстане лидеров и поддерживаем их идеи, но с некоторыми условиями: проект обязательно должен быть направлен на развитие креативной экономики либо социальных задач и образования, то есть должен нести некую миссию, быть полезным для нашего общества. И когда Куаныш Бейсеков поделился с нами своей идей, мы сразу его поддержали», - рассказала Д. Дюйсекова.

В рамках проекта детей в Жамбылской области обучали редкому виду искусства – театру теней. Руководила процессом Ольга Муртазина.

Ольга рассказала нам об идее.

«Был звонок с интересным предложением поставить театр теней с участием школьников. Сначала мы думали, браться за это или нет, потому что это достаточно тяжело для детей. Тем более, что были очень сжатые сроки. Но поняв цели и задачи проекта, мы не могли отказаться. Потому что развитие детей – это самое главное в нашей жизни», - отмечает она.

«Кроме того, театр теней – это достаточно редкий вид искусства. И мы решили научить детей новому для них виду творчества. Я говорила им: «Никогда не бойтесь пробовать новое! Если у вас есть хоть капля желания и интерес к чему-либо, нужно обязательно пробовать это сделать».

Она не скрывает, что самым сложным делом в этом процессе стал этап отбора.

«В постановку Театра теней попали не все дети. Это был момент, когда нам нужно было сделать выбор. Мы обращали внимание на способности детей и большую роль играла степень их интереса, желание попробовать что-то новое. Думаю, те, кто себя показал на 100%, они все попали в проект и реализовали себя. Мы их «раскачивали», мотивировали на конкретные действия. В принципе, организовать детей было несложно, потому что они отнеслись к этому с большим энтузиазмом. Мы сразу нашли общий язык, проводили с ними также свободное время, много говорили. Это незабываемый опыт», - поделилась Ольга Муртазина.

Планируется, что образовательный проект «Кел, балалар, оқылық!» будет продолжен в других регионах Казахстана.