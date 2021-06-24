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    23:00, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Творческий конкурс среди молодых госслужащих провели в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области ко Дню госслужащего прошёл творческий конкурс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Попытать свои силы смогли молодые государственные служащие в возрасте до 29 лет», - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

    В ходе празднования Дня государственного служащего Казахстан завершился областной творческий конкурс среди молодых госслужащих «История Независимости глазами государственного служащего», отметили в ведомстве. Основная цель конкурса - продвигать морально-этические ценности госслужащих, повышать престиж госслужбы и уровня коммуникативной компетенции чиновников, развивать творческие способности, совершенствовать систему их мотивации.

    «Конкурс прошёл в один этап и стартовал в начале июня. На суд комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, общественных объединений, журналисты, участники представили видеопроекты, эссе, презентации, творческие номера. Все работы участников рассматривались дистанционно», - дополнил источник.

    По итогам конкурса первое место присуждено главному специалисту отдела внутренней политики и развития языков аппарата акима Майского района Павлодарской области Дане Балтабаевой. Второе место занял представитель областной инспекции ветеринарного контроля Ахат Ергалиев. И третье место присуждено главному специалисту отдела физической культуры и туризма Баянаульского района Бекзату Байдуйсену. Все победители получили грамоты и подарочные сертификаты.


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