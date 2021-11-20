Творческий конкурс среди людей с особыми потребностями провели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Паралимпийском тренировочном центре состоялся творческий конкурс «Ғажайып жұлдыздар» среди людей с особыми потребностями. Мероприятие прошло в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Творческий конкурс прошел в 7 категориях: песни, танцы (одиночные, групповые), стихи, игра на музыкальных инструментах, миниатюры, stand-up, рукоделие.

В конкурсе приняли участие более 200 людей с особыми физическими потребностями из разных регионов Казахстана.

Цель конкурса – распространение паралимпийских ценностей, построение инклюзивного сообщества и выявление талантов среди людей с инвалидностью. Жюри определили лучших в каждой категории. Победители получили грамоты, медали и призы.

Конкурс организован Фондом развития спорта «Каспий» при поддержке акимата района Есиль.