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    16:35, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Творческие планы в США и песни на испанском: Димаш Кудайберген дал интервью MTV

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный певец Димаш Кудайберген дал интервью американскому телеканалу MTV. Соответствующее видео интервью опубликовано на странице исполнителя в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ведущий телеканала Кеван Кенни спросил, что ему понравилось в Китае по прибытию.

    «Мне понравилось всё, с первого дня, как только прибыл туда. Народ очень дружелюбный. Мои менеджеры в Китае также очень трудолюбивые и добрые», - сказал во время интервью Димаш Кудайберген. Также он рассказал о своей любимой китайской еде.

    Кроме того, ведущий спросил, с кем бы он хотел бы сотрудничать для развития карьеры и поинтересовался, что Димаш думает о исполнителе Джексоне Ванге.

    «Я хотел бы сотрудничать с Селин Дион. Джексон Ванг очень талантливый исполнитель. Мы общаемся, также временами мы говорили о коллаборации. Он очень талантливый», - отмечает Димаш.

    Вместе с тем Димаш, отвечая на вопросы, отметил, что он не против спеть на испанском.

    «Больше всего я горжусь, что я казах», - также сказал, отвечая на вопросы пользователей во время интервью.

    Певец отметил, что он не предпочитает раскрывать свои планы, однако сообщил, что хочет провести некоторое время в США.

    «Я планирую провести некоторое время в Америке в целях продвижения своей музыки, так как я должен переехать в эпицентр шоу бизнеса. У меня уже был похожий опыт - я провел 3,5 года в Китае, чтобы продвигать свою музыку. Однако, мое любимое место всегда будет там, где находится моя семья», - подчеркнул Димаш.

    «Я хочу сказать, что жизнь коротка. И мы должны быть друг к другу добрее и любить», - также обратился Д. Кудайберген.


    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Общество США
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