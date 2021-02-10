Творческие планы в США и песни на испанском: Димаш Кудайберген дал интервью MTV

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный певец Димаш Кудайберген дал интервью американскому телеканалу MTV. Соответствующее видео интервью опубликовано на странице исполнителя в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ведущий телеканала Кеван Кенни спросил, что ему понравилось в Китае по прибытию.

«Мне понравилось всё, с первого дня, как только прибыл туда. Народ очень дружелюбный. Мои менеджеры в Китае также очень трудолюбивые и добрые», - сказал во время интервью Димаш Кудайберген. Также он рассказал о своей любимой китайской еде.

Кроме того, ведущий спросил, с кем бы он хотел бы сотрудничать для развития карьеры и поинтересовался, что Димаш думает о исполнителе Джексоне Ванге.

«Я хотел бы сотрудничать с Селин Дион. Джексон Ванг очень талантливый исполнитель. Мы общаемся, также временами мы говорили о коллаборации. Он очень талантливый», - отмечает Димаш.

Вместе с тем Димаш, отвечая на вопросы, отметил, что он не против спеть на испанском.

«Больше всего я горжусь, что я казах», - также сказал, отвечая на вопросы пользователей во время интервью.

Певец отметил, что он не предпочитает раскрывать свои планы, однако сообщил, что хочет провести некоторое время в США.

«Я планирую провести некоторое время в Америке в целях продвижения своей музыки, так как я должен переехать в эпицентр шоу бизнеса. У меня уже был похожий опыт - я провел 3,5 года в Китае, чтобы продвигать свою музыку. Однако, мое любимое место всегда будет там, где находится моя семья», - подчеркнул Димаш.

«Я хочу сказать, что жизнь коротка. И мы должны быть друг к другу добрее и любить», - также обратился Д. Кудайберген.