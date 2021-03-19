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Творческие коллективы казахского культурного центра выступили в Ташкенте

19 Марта 2021 17:10
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Творческие коллективы казахского культурного центра выступили в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахский культурный центр представил праздничную программу «Қасиетті халық тойы - Нұрлы Наурыз» для жителей и гостей Ташкента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Праздник весеннего равноденствия, который издревле символизирует возрождение природы, единение и дружбу, прошел в одноименном парке «Навруз» в рамках декады праздничных мероприятий в узбекской столице.

Праздничная программа представлена увлекательными и яркими музыкально-театрализованными представлениями и концертом творческих коллективов казахского НКЦ. В концертной программе «Қасиетті халық тойы - Нұрлы Наурыз» участие приняли Жаксылык Жорыкбаев, Орбигуль Суюрбаева, Сакен Акылбеков, Бекбол Калходжаев и молодые таланты.

«Сегодня особенный день планетарного уровня. Именно в Наурыз наступает день весеннего равноденствия, обновляется мир. Я сердечно поздравляю всех своих соотечественников, желаю всем мира, добра, чистого неба, достатка в каждой семье, благополучия», - поздравила казахстанцев ветеран Государственной филармонии Узбекистана, солистка ансамбля «Әнші Әжелер» Орбигуль Суюрбаева.

Свои поздравления жителям Казахстана передал руководитель Казахского культурного центра в Узбекистане Серикбай Усенов: «Главная цель культурного мероприятия – сохранение национальной идентичности. Нам нужно сделать так, чтобы молодежь знала о традициях, обычаях и культуре, потому что будущее в ее руках. В Узбекистане в дружбе и братстве проживают более 130 наций и народностей. Дружба между казахскими и узбекскими народами имеет исторические корни, общность религий, культуры, языка. В Ұлыстың ұлы күні, как называют его в народе, желаю всем благополучия, здоровья, праздничного настроения, достатка и изобилия».


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#Соотечественники   #Узбекистан   #Наурыз  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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