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Творческая сфера нуждается в большем финансировании – Даурен Абаев

16 Февраля 2022 12:43
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Творческая сфера нуждается в большем финансировании – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев подчеркнул необходимость повышения эффективности государственного социального заказа в сфере творчества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По большому счету в нашей сфере это один из самых действенных инструментов улучшения социального самочувствия граждан. Пример бесплатных творческих кружков показывает, что люди испытывают благодарность, дают положительную оценку работе акиматов», - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, в 2022 году местными исполнительными органами на реализацию государственного творческого заказа выделено 13,6 млрд. тенге.

«Вместе с тем, имеется потребность в еще большем финансировании. Конечно, в этом направлении именно в части реализации имеется множество проблем. Это и работа портала, и «сырые» правила и критерии, и лазейки для непрозрачных схем и многое другое», - отметил министр.

«Все эти проблемы мы хорошо знаем, и нам потребуется несколько месяцев, чтобы привести в соответствие эту систему», - заключил глава ведомства.

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#Правительство РК   #Культура   #Минкультуры   #Даурен Абаев  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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