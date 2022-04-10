Тут не было ни одного хорошего дома - старожил села Теренколь в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Участникам этнографической экспедиции жительница села Теренколь Любовь Пахандрина рассказала, как, работая поваром, кормила рабочих рисом, рожками, и лишь позже появилась возможность варить борщи и печь торты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда я ехала сюда из Омска, сыну не было и года. Тут, в селе Теренколь, не было почти ни одного большого, хорошего дома – всё какие-то копанки, землянки, всё загорожено. А сейчас мы живём и жить хотим», – вспомнила 86-летняя жительница села Теренколь Павлодарской области Любовь Игнатьевна Пахандрина о том, как переехала сюда несколько десятков лет назад.

О прежнем облике Теренколя и о своей жизни она рассказала молодым участникам этнографической экспедиции, организованной Павлодарским Домом географии. Экспедиция, ставшая частью большого краеведческого движения, которое в Павлодарском Прииртышье развивает это общественное объединение, приехала на два дня в это село для записи устных воспоминаний аксакалов и сбора материальных артефактов, свидетельствующих о традиционном укладе жизни местного населения, для будущего музея.

Любовь Игнатьевна поведала, что родилась в Омской области, в Усть-Ишиме. Там жила и работала, потом перебралась в Теренколь. Трудилась поваром в столовой, в колбасном цехе мастером, в детском саду. Сохранила диплом повара. Женщина награждена двумя медалями: за трудовые достижения и как участник Великой Отечественной войны. Если быть точным, то она - труженик тыла. К началу войны Любови Пахандриной было пять лет, родилась она в мае 1936 года: «Я ещё махонькая была, а уже работала. Сделали запрос и дали мне медаль», - рассказала она.

Говорит, что в Омской области им жилось бедно. Света в жилище не было. Чтобы освещать хату, сушили древесину, потом от неё отщипывали лучины, по очереди, семьёй в десять человек, жгли их и при свете такого «огня» кушали, мыли посуду, выполняли другую работу. Детьми они ходили заготавливать лес, обрубали сучья…

Рассказала пенсионерка, что, когда жила в России, ей приходилось питаться крапивой, лебедой. Сейчас ей в шутку и всерьёз говорят, будто этим травам она обязана своим долголетием.

«А здесь я на хорошей работе работала, - вспоминает сельчанка и с улыбкой продолжает. - Но вот сейчас я бы уже не хотела работать поваром: все ещё спят, а я должна идти с утра пораньше на работу. Хотя до сих пор ко мне обращаются как к повару. Когда у кого-то умирает близкий человек, Христом-Богом просят приготовить поминальный обед. И тогда я уже собираю все свои кастрюли и еду. Многих вот так «похоронила».

Вспомнила о меню. Работая поваром в Казахстане, рабочих кормила рисом, рожками. Позже появилась возможность варить борщи, печь торты, был и самогон. А в Омской области повара каждый день выпекали 200 килограммов пряников. Иногда в самом Омске проходили выставки пищевой промышленности, и тогда она в ночь перед таким мероприятием не спала, занимаясь приготовлением вкусных «экспонатов».

У Любови Игнатьевны – три сына. Двое живут в Теренколе, младший – в Омске. Есть внуки. Нахваливала она молодым краеведам своего правнука, мальчик учится в шестом классе теренкольской школы № 1 имени А. Ёлгина. Рассказала и о внуке - Слава учится в Павлодаре, ему 18. А для этнографического музея подарила сорокалетний кусок пилы, которым сама заготавливала дрова.

Фото Олега Красильникова