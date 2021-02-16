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    14:50, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Тушу сибирской косули возле дома разделывал браконьер в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году выявили первый факт незаконной охоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, разделанную тушу сибирской косули природоохранные полицейские обнаружили возле одного из домов в Жамбылском районе. В шкуре животного остались дробины. По подозрению в незаконном отстреле задержан 46-летний житель района.

    «Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Изъяты останки животного, снегоход «Рысь», охотничьи ружья ИЖ-43Е и ТОЗ-87 12 калибра, боеприпасы, другое снаряжение. Вместе с подозреваемым находились ещё двое сельчан», - проинформировал старший инспектор группы природоохранной полиции Асхат Кожабаев.

    С начала года в области выявили 37 нарушений правил рыболовства и 122 нарушения правил охоты.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью Экология Общество Правоохранительные органы
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