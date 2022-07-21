21 Июля 2022 19:43

Тушу сайгака перевозил мужчина в Акмолинской области

ДЕРЖАВИНСК. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские задержали мужчину, который перевозил тушу сайгака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками Жаркаинского районного отдела полиции совместно с инспекторами РГП «Охотзоопром» на территории района задержан подозреваемый в незаконной охоте.

20 июля в районе села Шойындыколь в кузове автомобиля «Газель», управлял которым житель данного села, 1991 года рождения, были обнаружены туша сайгака, гладкоствольное ружье МР-153, а также 11 патронов 12 калибра.

Отделом полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части четвертой статьи 337 УК РК «Незаконная охота». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Казахстане до конца научных изысканий по регулированию популяции численности животных действует мораторий на отстрел сайгаков. На всей территории Республики Казахстан введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами до 2023 года, кроме использования в научных целях.