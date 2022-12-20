Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Тушу сайгака обнаружили в багажнике авто в Кызылординской области

20 Декабря 2022, 21:51
Тушу сайгака обнаружили в багажнике авто в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками патрульной полиции города Кызылорды был замечен припаркованный вдоль трассы Жезказган-Кызылорда, вызывавший подозрение автомобиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

При проверке автомобиля марки «Лада»в багажнике обнаружена и изъята туша отстреленного сайгака. Водитель задержан на месте происшествия. Им оказался 33-летний житель области. Вещественное доказательство изъято. По факту проводится досудебное расследование по статье 339 ч.1 . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Назначены все необходимые экспертизы.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


Новости по теме
6 единиц оружия изъяли в Кызылординской области
Дело по факту убийства новорожденного завели в Актобе
Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе
Теги:
Читайте также
Дело по факту убийства новорожденного завели в Актобе
Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
Тело новорожденного в коробке нашли в Актобе
6 единиц оружия изъяли в Кызылординской области
Арест грозит за оскорбление патрульных жителю СКО
Веб-магазин по продаже синтетических наркотиков ликвидировали в СКО
Мировое потребление угля достигнет рекордно высокого уровня по итогам 2022 года - МЭА
Новости партнеров
Популярное
1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
2 Руководителя Кордайского района назначили в Жамбылской области
3 Какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году
4 Казахстанка Диана Тасжанова установила два рекорда страны на международном турнире по плаванию
5 Возможностей создать собственную информационную или контентную линию становится больше – Аскар Умаров

Лента новостей