Тушу сайгака обнаружили в багажнике авто в Кызылординской области

20 Декабря 2022, 21:51

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками патрульной полиции города Кызылорды был замечен припаркованный вдоль трассы Жезказган-Кызылорда, вызывавший подозрение автомобиль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

При проверке автомобиля марки «Лада»в багажнике обнаружена и изъята туша отстреленного сайгака. Водитель задержан на месте происшествия. Им оказался 33-летний житель области. Вещественное доказательство изъято. По факту проводится досудебное расследование по статье 339 ч.1 . В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Назначены все необходимые экспертизы.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ