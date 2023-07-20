Тушу мертвого тюленя выбросило на берег в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Очевидцы сфотографировали тушу мертвого тюленя, которого прибило к берегу около яхт-клуба в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.



По словам очевидцев, неизвестные через несколько минут после того, как отдыхающие отошли от берега, убрали тюленя с берега и закопали его.

Новости о мертвых тушах тюленей, выброшенных на каспийское побережье, поступают регулярно. Так, мертвые морские котики были найдены 3 июня. А в мае в Мангистауской области зафиксировали массовую гибель тюленей и осетра.