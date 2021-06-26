Тушу мёртвого льва нашли в парке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В парке Караганды нашли тушу мёртвого льва. Полиция выясняет все обстоятельства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

25 июня на территории Центрального парка обнаружено захоронение дикого животного - льва. Стражи порядка выясняют все обстоятельства.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление обстоятельств произошедшего», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.