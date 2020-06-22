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вчера 22:30
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Тушу косули прятали в лесу браконьеры в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали трех браконьеров. Полицейские изъяли автомобиль одного из них, два ружья и тушу косули, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, водитель автомобиля попытался скрыться от полиции и лесничих. Машину стражи порядка нашли в лесу вблизи села Минеевка района Шал акына. Ее владельцем является 31-летний житель села Ортаколь.
«Всех троих охотников установили. О промысле браконьеров свидетельствуют и изъятые ружья, и туша самки сибирской косули. Все они спрятали в лесу в разных местах. В ходе следственных действий охотники их показали. Идет досудебное расследование по факту незаконной охоты. Собран и административный материал, поскольку изъятые ружья оказались незарегистрированными», - сообщили в пресс-службе.
С начала года в регионе зарегистрировали 12 фактов незаконной охоты. Браконьеры понесли уголовную ответственность.
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