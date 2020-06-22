+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 21 °С
USD 402.72 EUR 451.57
RUB 5.81 CNY 56.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тушу косули прятали в лесу браконьеры в СКО

22 Июня 2020 23:00
Поделиться:
Тушу косули прятали в лесу браконьеры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали трех браконьеров. Полицейские изъяли автомобиль одного из них, два ружья и тушу косули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Полицейский из Актобе: Горжусь своей профессией
Массовое столкновение машин в Павлодаре: водитель обманул дорожную полицию Миллион деревьев высадят в Алматы: озвучены требования Перевод ТЭЦ-2 на газ: втрое планируют сократить выбросы вредных веществ в Алматы

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель автомобиля попытался скрыться от полиции и лесничих. Машину стражи порядка нашли в лесу вблизи села Минеевка района Шал акына. Ее владельцем является 31-летний житель села Ортаколь.

«Всех троих охотников установили. О промысле браконьеров свидетельствуют и изъятые ружья, и туша самки сибирской косули. Все они спрятали в лесу в разных местах. В ходе следственных действий охотники их показали. Идет досудебное расследование по факту незаконной охоты. Собран и административный материал, поскольку изъятые ружья оказались незарегистрированными», - сообщили в пресс-службе.

С начала года в регионе зарегистрировали 12 фактов незаконной охоты. Браконьеры понесли уголовную ответственность.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Экология   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив