Тушу косули прятали в лесу браконьеры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали трех браконьеров. Полицейские изъяли автомобиль одного из них, два ружья и тушу косули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель автомобиля попытался скрыться от полиции и лесничих. Машину стражи порядка нашли в лесу вблизи села Минеевка района Шал акына. Ее владельцем является 31-летний житель села Ортаколь.

«Всех троих охотников установили. О промысле браконьеров свидетельствуют и изъятые ружья, и туша самки сибирской косули. Все они спрятали в лесу в разных местах. В ходе следственных действий охотники их показали. Идет досудебное расследование по факту незаконной охоты. Собран и административный материал, поскольку изъятые ружья оказались незарегистрированными», - сообщили в пресс-службе.

С начала года в регионе зарегистрировали 12 фактов незаконной охоты. Браконьеры понесли уголовную ответственность.