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    22:11, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Тушу косули нашли в машине акмолинца

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские обнаружили тушу косули, два охотничьих ружья и патроны в салоне автомашины жителя города Макинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 20 июня сотрудниками Буландынского районного отдела полиции во время несения службы неподалеку от села Партизанка был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-2114» под управлением 38-летнего жителя города Макинска.

    «Во время досмотра салона автомобиля полицейскими были обнаружены и изъяты два охотничьих ружья, зарегистрированные на другое лицо, 18 патронов и одна туша косули. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Ведется расследование», - пояснили в ведомстве.

    Полицейские напомнили, что согласно постановлению акмолинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира от 29 июня 2020 года, сезон охоты на мужских особей этих видов животных начинается с 1 августа текущего года.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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