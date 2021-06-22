Тушу косули нашли в машине акмолинца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские обнаружили тушу косули, два охотничьих ружья и патроны в салоне автомашины жителя города Макинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 20 июня сотрудниками Буландынского районного отдела полиции во время несения службы неподалеку от села Партизанка был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-2114» под управлением 38-летнего жителя города Макинска.

«Во время досмотра салона автомобиля полицейскими были обнаружены и изъяты два охотничьих ружья, зарегистрированные на другое лицо, 18 патронов и одна туша косули. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК «Незаконная охота». Ведется расследование», - пояснили в ведомстве.

Полицейские напомнили, что согласно постановлению акмолинской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира от 29 июня 2020 года, сезон охоты на мужских особей этих видов животных начинается с 1 августа текущего года.