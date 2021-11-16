Тушу косули и три ружья изъяли у астанчанина полицейские Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Тушу косули и три ружья изъяли у астанчанина полицейские Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
14 ноября в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» на автодороге Нур-Султан-Петропавловск наряд батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области «Тулпар-10» в составе Алтынбека Накенова и Айбека Балтабекова остановили автомобиль «Toyota» под управлением 37-летнего жителя города Нур-Султана. Во время осмотра салона патрульные обнаружили тушу косули, три гладкоствольных ружья, при этом каких-либо разрешительных документов на отстрел животного у водителя и его 36-летнего пассажира не имелось. Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по ст. 337 УК «Незаконная охота». Назначена судебно-биологическая экспертиза по определению вида и возраста животного. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное расследование всех обстоятельств дела.
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