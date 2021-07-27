Тушивших крупный лесной пожар граждан наградили в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — За гражданскую инициативу награждены костанайцы, которые участвовали в тушении крупного пожара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Костанайцы, участвовавшие в тушении пожара в лесном хозяйстве «Пригородное», награждены ведомственными часами и грамотами. Всего отмечено 10 человек. Это руководители ТОО, механизаторы, которые пришли на помощь огнеборцам и полицейским. 5 человек были отмечены приказом начальника ДП Костанайской области и 5 - приказом начальника ДЧС.

Начальник департамента полиции Костанайской области, генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов отметил, что в ликвидации ЧС были задействованы более 30 единиц техники и большие людские ресурсы.

По тревоге были подняты Костанайский и Алтынсаринский районные отделы полиции в составе 80 сотрудников полиции, обеспеченных подручными средствами тушения пожара.

Была привлечена и дополнительная техника: тракторы, плуги, грейдер. Ситуация осложнялась тем, что на пути распространения огня находились три населенных пункта – поселки Новоселовка, Осиновка и Абай, а также крестьянские хозяйства. Затрудняло тушение жаркая погода и сильный ветер.

Локализовать пожар удалось благодаря, в том числе, поддержке гражданских лиц, которые предоставили технику и оказали всевозможную помощь в ликвидации пожара.

Машинист автогрейдера Абай Усенов рассказывает, что в тот день была плохая видимость. Эффективно в этой ситуации применен грейдер, с помощью которого сделан проезд, по которому смогли инспектировать территорию, где существовала угроза дальнейшего распространения огня.

Силами полиции организовано круглосуточное дежурство. Благодаря слаженным действиям удалось спасти более 300 гектар леса.

«Это наш гражданский долг - объединить усилия перед стихией, - говорит Павел Гукоян, главный инженер ТОО «Ван».

Руководитель полицейского ведомства Бекет Аймагамбетов отметил, что эта ситуация обнажила и проблемные вопросы при ликвидации ЧС такого масштаба.

«В каждом населенном пункте должны быть добровольные пожарные дружины. В настоящее время, совместно с ДЧС этот вопрос будет прорабатываться. Дружины необходимо снабдить экипировкой и средствами пожаротушения. Они должны быть мобильными и приходить на помощь основным силам», - уверен Бекет Аймагамбетов.

Начальник ДЧС Костанайской области Биржан Каримов выразил признательность всем, кто пришел на помощь в такой сложной ситуации.