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Туши утонувших лошадей пытались продать на рынке Петропавловска

17 Ноября 2021 18:27
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Туши утонувших лошадей пытались продать на рынке Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и инспекторы ветеринарной службы проводят рейды по рынкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, цель этих рейдов - раскрытие краж скота, выявление и пресечение реализации мяса похищенных животных. За один день проверили 33 торговые точки, 73 автомашины, перевозящие скот и мясную продукцию. В районах области обошли около 100 фермерских хозяйств и отгонных точек. Зарегистрировали за сутки 13 правонарушений в области ветеринарии.

«На одном из петропавловских рынков выявлена мясная продукция, не подлежащая употреблению. Горожанин доставил из района М. Жумабаева три конские туши без сопроводительных документов. При проверке установлено, что животные не были забиты должным образом, а утонули в озере. Мясо изъято и направлено на уничтожение. Мужчина привлечён к ответственности по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии», - рассказали в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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