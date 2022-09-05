КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Туши сибирских косуль обнаружили в багажнике акмолинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках профилактических мероприятий сотрудниками Жаксынского РОП на полевой автодороге, вблизи села Кийма, была остановлена автомашина Nissan Maxima, под управлением 34-летнего жителя города Кокшетау.

В ходе осмотра салона автомобиля в багажном отделении полицейскими обнаружены две туши косуль. Жаксынским РОП факт незаконной охоты зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 337 УК РК. Назначено судебно-экспертное биологическое исследование объектов животного происхождения, по результатам исследования будет принято процессуальное решение.

Фото: polisia.kz















