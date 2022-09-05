Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Туши сибирских косуль обнаружили в багажнике акмолинца

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Сентября 2022, 21:49
Туши сибирских косуль обнаружили в багажнике акмолинца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Туши сибирских косуль обнаружили в багажнике акмолинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках профилактических мероприятий сотрудниками Жаксынского РОП на полевой автодороге, вблизи села Кийма, была остановлена автомашина Nissan Maxima, под управлением 34-летнего жителя города Кокшетау.

В ходе осмотра салона автомобиля в багажном отделении полицейскими обнаружены две туши косуль. Жаксынским РОП факт незаконной охоты зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 337 УК РК. Назначено судебно-экспертное биологическое исследование объектов животного происхождения, по результатам исследования будет принято процессуальное решение.

Фото: polisia.kz






Акмолинская область   Экология   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению