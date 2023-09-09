РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:50, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Туши сайги обнаружили у жителя Актюбинской области

    None
    Фото: polisia.kz
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Туши сайги изъяли у жителя Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    5 сентября сотрудниками полиции при проведении ОПМ «Қару» в ходе несанкционированного обыска в сарае у 33-летнего жителя города Шалкар обнаружены две туши сайги, два рога сайги, гладкоствольное ружье и мотоцикл ИЖ-Юпитер без государственных регистрационных номеров.

    По данному факту начато досудебное расследование по п. 5 ч. 2 ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами».



    Теги:
    Актюбинская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!