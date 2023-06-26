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Туши около 90 сайгаков обнаружили в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Июня 2023, 19:17
Туши около 90 сайгаков обнаружили в Карагандинской области Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители сельского округа Кайнар обнаружили на берегу реки Кулан десятки мертвых сайгаков. Прибывшие на место специалисты Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выловили из реки 86 туш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел в Кайнарском сельском округе Нуринского района Карагандинской области. На реке Кулан один из местных жителей обнаружил десятки туш мертвых сайгаков. В тот же вечер на место прибыли специалисты Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК. Как выяснилось, в реке утонули 86 сеголеток (молодняк) сайги.

«23 июня на реке Кулан, в воде обнаружены туши диких животных, в количестве 86 голов сайгаков (сеголеток). Комиссией в составе работников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, природоохранной полиции Нуринского района, РГКП «ОХОТЗООПРОМ», ветеринарной инспекцией поселка и акиматом Кайнарского с/о были проведены обследования – на тушах погибших животных имеются следы разложения, что сделало невозможным определения пола особи, следы выстрелов и проколов в верхнем слое кожи не обнаружены (криминальных следов нет)», - сообщил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Абзал Балтабаев.

Специалисты выловили туши погибших сайгаков из воды, вывезли на спецполигон и уничтожили. Предположительно причиной гибели стало то, что молодые сайгаки не смогли переплыть переправу на реке. Как сообщили в инспекции, на том участке имеются обрывы под водой. Погибшие сеголетки слишком молоды и у них нет опыта безопасной переправы, говорят специалисты.

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Карагандинская область   Происшествия   Сайгак  
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