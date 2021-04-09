Туши мертвых животных найдены на берегу  реки в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области на берегу реки найдены туши мертвых животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел возле поселка Белес в районе села Байтерек. Житель села выразил беспокойство по поводу найденных на берегу реки туш барана, козы, коровы и лошади.

По словам акима сельского округа Белес Малика Ильясова, оказалось, что это не ворованный скот, найден владелец этих животных.

«Найденные туши животных принадлежат одному хозяйству в городе Уральск. Из-за плохой дороги, видимо, он оставил туши животных здесь», - прокомментировал аким поселка.