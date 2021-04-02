Туши двух косуль перевозили в автомашине жители ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Туши двух косуль перевозили в багажнике жители ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Зайсанском районе на трассе «Омск-Майкапшагай» была остановлена и проверена автомашина «Chevrolet Niva». В машине были 47-летний житель села Боран и 43-летний житель города Зайсана. В багажнике обнаружены туши двух косуль общим весом 37 килограммов и двуствольное гладкоствольное ружье 16 калибра, принадлежащее одному из мужчин.

По факту проводится досудебное расследование по статье 337 части 1 УК РК.

