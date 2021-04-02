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    19:17, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Туши двух косуль перевозили в автомашине жители ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Туши двух косуль перевозили в багажнике жители ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Зайсанском районе на трассе «Омск-Майкапшагай» была остановлена и проверена автомашина «Chevrolet Niva». В машине были 47-летний житель села Боран и 43-летний житель города Зайсана. В багажнике обнаружены туши двух косуль общим весом 37 килограммов и двуствольное гладкоствольное ружье 16 калибра, принадлежащее одному из мужчин.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 337 части 1 УК РК.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Экология
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