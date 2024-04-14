Туши более тысячи сайгаков обнаружили в водохранилище ЗКО

По словам акима Бокейординского района Нурлыбека Даумова, инцидент произошел вечером 12 апреля в Муратсайском сельском округе.

В Муратсайском водохранилище недалеко от села обнаружено более тысячи туш сайгаков.

— В апреле сайга перемещается возле села Муратсай на окот в Жанибекский район. Пока неизвестно, умерли ли животные из-за слабости или затоптали друг друга. В настоящее время сотрудники учреждения «Охотзоопром», заповедника «Бокейордасы», районного и поселкового акимата, ветеринарные специалисты собираются извлечь тушки из воды и закопать в яме. Приедут ученые из Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Сотрудники районного санитарно-эпидемиологического управления взяли пробы воды. Ситуация находится под контролем. Детали происшествия устанавливаются, — добавил Н.Даумов.