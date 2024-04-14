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    17:04, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Туши более тысячи сайгаков обнаружили в водохранилище ЗКО

    Туши более тысячи сайгаков обнаружили в ЗКО
    Фото: Уральская неделя

    В Бокейординском районе Западно-Казахстанской области погибло более тысячи сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам акима Бокейординского района Нурлыбека Даумова, инцидент произошел вечером 12 апреля в Муратсайском сельском округе. 

    В Муратсайском водохранилище недалеко от села обнаружено более тысячи туш сайгаков.

    — В апреле сайга перемещается возле села Муратсай на окот в Жанибекский район. Пока неизвестно, умерли ли животные из-за слабости или затоптали друг друга. В настоящее время сотрудники учреждения «Охотзоопром», заповедника «Бокейордасы», районного и поселкового акимата, ветеринарные специалисты собираются извлечь тушки из воды и закопать в яме. Приедут ученые из Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Сотрудники районного санитарно-эпидемиологического управления взяли пробы воды. Ситуация находится под контролем. Детали происшествия устанавливаются, — добавил Н.Даумов. 

    Теги:
    Популяция сайгаков Сайгак Животные Западно-Казахстанская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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