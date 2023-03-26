Тушенку советских времен продают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске через сайт объявлений можно купить тушенку, произведенную на местном мясокомбинате в 1960-е годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продавец указал, что товар для ценителей и коллекционеров.

«Тушёнка и каша с говядиной КазССР. Петропавловского мясокомбината 1960-х годов. Цена 30 000 тысяч тенге», - говорится в объявлении.

На проржавевших банках можно рассмотреть ГОСТ, по которому изготовили тушенку, вес и стоимость. Последняя исчислялась копейками.

Судя по указанным на банках ГОСТам, две из них произвели до 1985-го года – именно до этого времени действовали ГОСТ 5284-56. После – изменился на 5284-84. Тушенку, приготовленную по такому ГОСТу, тоже предлагает продавец.

Зная стандарт, на просторах интернета можно найти информацию о содержимом банки. В советскую тушенку входила говядина 1-й или 2-й категории, жир-сырец, репчатый лук, лавровый лист, соль и перец. На одной из банок именно такой состав и указан.

К употреблению такая тушенка, несмотря на исключительно натуральные ингредиенты, не пригодна. Срок ее годности составлял не более трех лет. Но ценители истории Петропавловска приобретут ее ради прекрасных воспоминаний о местном мясокомбинате. Предприятие в советское время славилось своей продукцией на всю страну. Старожилы говорят, что купить петропавловскую тушенку в городе удавалось нечасто. Продукция уходила на экспорт.

В книге историка-краеведа Михаила Морозова «Петропавловск – северные ворота Казахстана» можно найти информацию о том, что продукция мясокомбината отличалась высоким качеством.

«Неоднократно экспонировалась на всесоюзных выставках и получала хорошую оценку на международных выставках в Лейпциге, Вене, Загребе, Карачи, Милане. В девятой пятилетке пяти различным наименованиям консервов присвоен государственный знак качества», - писал М. Морозов.

В советское время Петропавловский мясокомбинат считался одним из старейших и крупных предприятий города. Вторым по мощности после Семипалатинского.

По информации М. Морозова, образовали мясокомбинат на месте старой бойни и консервного завода. В период гражданской войны белогвардейцы вывезли оборудование завода из Петропавловска. Однако в 1920-м году эшелон с людьми и оборудованием вернулся. Так началась история мясокомбината. Как сейчас говорят, официальное его открытие состоялось в 1929-м году. К этому времени действовали жировой, бульоноваренный, паштетноязыковой цеха, завершилось строительство холодильника и корпуса убойно-разделочного цеха. Начали работать колбасный, кишечный, альбуминный и гольевой цеха, химическая и бактериологическая лаборатории. В 1958-м году запустили мощную птицебойню.

Сырье полностью перерабатывали. Костная мука шла на корм скоту, поделочные кости – на художественные изделия, технический жир отправляли на мыловарение в Омск, кожевенно-меховое сырье частично перерабатывали в Петропавловске, остальное отправляли на заводы в другие города. В 1957-м году появился цех ширпотреба, где выпускали пуговицы и гребни из рогов.

«Долгое время Петропавловский мясокомбинат был единственным для всего Северного и Центрального Казахстана, а также соседних районов Сибири. На мясокомбинате перерабатывается скот не только Северо-Казахстанской области, но и соседних районов Кокчетавской, Кустанайской, Омской и Тюменской областей. Основная продукция комбината – консервы, колбасы, мясо, копчености, жиры (пищевые и технические), медицинские препараты. Ассортимент неуклонно расширяется. Продукцию с маркой Петропавловского мясокомбината можно встретить в разных городах и селах нашей страны», - указывал в своей книге М. Морозов.

Теперь легендарную петропавловскую тушенку можно увидеть в историко-краеведческом музее или у коллекционеров.